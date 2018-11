Dresden

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) will 2020 und 2021 den Altmarkt für rund sieben Millionen Euro grundhaft sanieren lassen. Das Regenwasser versickert unkontrolliert, das Leitungsnetz im Erdreich ist unterdimensioniert. Jetzt hat die rot-grün-rote Stadtratsmehrheit in ihren Plänen für den Haushalt das Projekt gestrichen und verplant die Gelder anders. Ein Affront gegen den OB?

„Keinesfalls“, erklärt SPD-Fraktionsvorsitzende Dana Frohwieser, „das ist noch gar nicht entschieden.“ Es gehe weniger um finanzielle als vielmehr um städtebauliche Eckwerte. „Wenn so viel Geld in die Hand genommen wird, dann sollte es richtig gemacht werden“, sei aus den Reihen der Bauexperten der Stadtratsmehrheit zu vernehmen. Richtig machen bedeute aber auch Bürgerbeteiligung, so Frohwieser.

Sollten die Bürger zu ihren Vorstellungen für den Altmarkt befragt werden, dann sei der ehrgeizige Zeitplan für die Sanierung nicht zu halten. Das sei der Hintergrund dafür, dass das Projekt im Moment auf der Streichliste steht. „Es handelt sich um Eckwerte“, betonte die Sozialdemokratin, „wird sind noch mitten in den Verhandlungen mit dem OB.“ Auch die CDU-Fraktion soll einbezogen werden.

Der Stadtrat soll am 22. November den Haushalt beschließen.

Von Thomas Baumann-Hartwig