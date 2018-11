Dresden

Am Sonntag zeigte sich das Wetter in Dresden wechselhaft. Die Sonne brauchte bis zum Mittag, ehe sie die Wolken durchbrach und sich das Dunkel am Himmel vollständig verzog. Bis auf 14 Grad kletterten die Temperaturen. Am Nachmittag lockten blauer Himmel und Sonnenschein viele Spaziergänger ins Freie. War im Großen Garten am Morgen noch wenig Besucherverkehr zu verzeichnen - die Bänke blieben leer -, zog es die Dresdner und ihre Gäste nun verstärkt in den größten Park der Elbestadt. Auf der Hauptallee waren nun wieder viele Skater, Radfahrer und Fußgänger unterwegs, junge Eltern schoben Kinderwagen über die Wege links und rechts der großen Achsen.

Zur Galerie Herbst im Großen Garten

Während es im Dahliengarten noch blüht, lassen die Bäume ringsum zunehmend die Blätter fallen. Das Gelb und Braun der letzten Wochen weicht mehr und mehr dem Grau, wenn man ins Geäst der Bäume blickt. Der Mosaikbrunnen und so manche Skulptur in einem der beliebtesten Dresdner Ausflugziele sind schon winterfest verpackt worden. Kein Zweifel - die grauen und kalten Tage sind nicht mehr fern, auch wenn der Goldene Herbst dieses Jahr länger und wärmer ausfiel als in anderen Jahren. Am Montag soll es noch einmal sonnig werden, begleitet von wolkigen Abschnitten. Am Dienstag drohen hingegen graue Regenwolken und Schauer. Die Temperaturen bleiben aber mild, sie sollen erst gegen Ende kommender Woche sinken.

Von JOL