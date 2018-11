Dresden

Nach einer Bauzeit von 28 Monaten ist am Donnerstag, 8. November, in Gorbitz an der Harthaer Straße das Einkaufszentrum dresden.karree eröffnet worden. Die Hirmer-Gruppe aus München investierte rund 20 Millionen Euro, um das einstige Gorbitz-Center komplett umzugestalten und auszubauen.

Außenansicht des Einkaufszentrums. Quelle: Dietrich Flechtner

Entstanden sind auf drei Etagen mehr als 10000 Quadratmeter Einzelhandels- und Dienstleistungsfläche sowie Arztpraxen, Büros und 200 kostenfreie Parkplätze.

Im Einkaufszentrum finden die Gorbitzer Kaufland, Rossmann, Takko, Woolworth, Apollo, K+K Schuh-Center, Thalia, die Fleischerei Richter, die Bäckerei Stölzel, Oliveria, HQ Wok, tabac&co sowie die Center-Apotheke. Zudem gibt es kostenloses WLAN. Ein sogenannter Food-Court sorgt für ein umfangreiches gastronomisches Angebot.

Von cat.