In puncto Kundenzufriedenheit sind die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) laut einem Vergleich des Unternehmens „Solvemate“ die zweitbesten Anbieter von öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV) in Deutschland.

Solvemate stützt sich dabei auf eine Analyse von über 4600 Nutzer-Bewertungen in der Internet-Suchmaschine Google. In den Vergleich flossen Angaben über insgesamt 53 bewertete ÖPNV-Servicezentren in den 20 größten Städten Deutschlands ein.

Noch vor Dresden platzierte sich der Kundenservice des Wuppertaler Nahverkehrsanbieters.

Von DNN