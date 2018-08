Dresden

Wegen Gleisbauarbeiten am Schlesischen Platz müssen sich Fahrgäste der Dresdner Verkehrsbetriebe an diesem Wochenende auf Umleitungen einstellen. Betroffen sind die Straßenbahnlinien 3, 6 und 11. Die Wagen der Linie 3 werden demnach ab dem Neustädter Bahnhof (Hansastraße) über die Anton-/Leipziger Straße, den Neustädter Markt und den Carolaplatz geschickt. Die Linie 6 verkehrt von Niedersedlitz kommend bis zum Albertplatz – und von dort weiter über den Carolaplatz, den Pirnaischen Platz und den Postplatz zum Bahnhof Mitte und von dort weiter zur Waltherstraße.

Die Straßenbahnen der Linie 11 rollen zwischen dem Albertplatz und dem Kongresszentrum statt wie üblich am Bahnhof Neustadt vorbei über den Carolaplatz, den Neustädter Markt und die Anton-/Leipziger Straße. Die Haltestelle am Bahnhof Neustadt kann in dieser Zeit nicht bedient werden.

Die Umleitungen gelten in der Zeit von Sonnabend, 4.15 Uhr bis Montagmorgen, 3.30 Uhr. Betroffen sind auch die Busse der Linie 61, da im Bereich zwischen Bühlau und Weißig/Fernsehturm Fahrplananpassungen vorgenommen werden. Grund für die Arbeiten ist nach Angaben der Dresdner Verkehrsbetriebe die Beseitigung einer Pumpstelle im Gleisbereich. Autos werden direkt an der Baustelle am Schlesischen Platz vorbeigeleitet.

Von seko