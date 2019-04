Dresden

Die Straßenbahnlinie 3 fährt von Dienstag, 23. April, bis Montag, 29. April, jeweils 3.30 Uhr, von Coschütz kommend nur bis zum Trachenberger Platz. Der Abschnitt zum Wilden Mann wird durch Busse als Ersatzverkehr bedient, wie die Dresdner Verkehrsbetriebe mitteilen.

Grund für die Einschränkungen sind Gleisarbeiten auf der Großenhainer Straße. An der Einmündung zur Dippelsdorfer Straße wird ein verschlissener Gleisbogen erneuert. Außerdem stellen die Bauleute auf der Dippelsdorfer Straße neue Leitungsmasten auf. Auf der Großenhainer Straße in Höhe der Ausfahrt aus der Gleisschleife am Wilden Mann wird zudem eine ausgediente Weiche ersetzt. Die gesamten Baukosten belaufen sich auf rund 220 000 Euro.

Während der Bauarbeiten wird die Großenhainer Straße zwischen Döbelner beziehungsweise Schützenhofstraße und Dippelsdorfer Straße auch für den Autoverkehr voll gesperrt. Die Umleitung führt stadtauswärts über Hubertusstraße und Döbelner Straße, in der Gegenrichtung über Schützenhofstraße und Burgsdorffstraße.

Von DNN