Dresden

„Shine on Me“ heißt die aktuelle Ausstellung im Dresdner Hygiene-Museum, die sich mit dem Verhältnis der Menschen zur Sonne beschäftigt. Auch für das Museum an sich war 2018 ein gutes Jahr, wie die Bilanz zeigt. Direktor Klaus Vogel rechnet mit 287 000 Besuchern – rund vier Mal so viel wie im Jahr 1990 und 2500 mehr als im Jahr 2017.

„Wir sind in die Top-Liga aufgestiegen, das Deutsche Hygiene-Museum hat mehr Echo gefunden als je zuvor und ist als prägnantes Ausstellungshaus anerkannt“, resümiert Vogel. Das mache sich auch in der hohen Anzahl an Leihgaben für die großen Ausstellungen von 80 bis 90 Prozent bemerkbar. Der Altersdurchschnitt der Besucher von 37 Jahren ist ungewöhnlich für ein Museum. Im April des neuen Jahres beginnt eine neue Schau. In „Von Pflanzen und Menschen“ können Besucher von Gentechnik bis zu altertümlichen Traditionen das Grün der Erde entdecken.

dhmd.de

Von tg