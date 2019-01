Dresden

Auf einer Teilfläche des ehemaligen Gaswerkes Dresden-Neustadt an der Lößnitzstraße 14 will die Landeshauptstadt Dresden eine Kindertageseinrichtung mit 135 Plätzen und Spielflächen im Freien bauen. Das Areal an der Lößnitzstraße wurde jedoch seit 1865 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges für die Lagerung von Mineralöl genutzt, weshalb nach umfangreichen Untersuchungen erhebliche Bodenverunreinigungen, überwiegend mit sogenannten polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), Cyanid und Schwermetallen, sowie eine bisher nicht bekannte kleine Teergrube festgestellt wurden. Gerade Kinder sind laut dem Umweltbundesamt besonders anfällig für die Aufnahme von PAK-Schadstoffen.

Um Umweltauswirkungen zu beseitigen und die sensible Nachnutzung des Geländes als Kita-Standort zu ermöglichen, sollen die Verunreinigungen aus dem Boden entfernt werden. Daher wird der mit Altlasten verunreinigte Boden ausgetauscht und durch unbelasteten Boden ersetzt. Für diesen Arbeitsschritt hat die Landesdirektion Sachsen jetzt Fördermittel in Höhe von rund 585.000 Euro für die Sanierung bewilligt. Die Gesamtkosten für den Bodenaustausch belaufen sich sogar auf rund 730.000 Euro, weshalb die verbleibenden 20 Prozent der Ausgaben von der Landeshauptstadt Dresden getragen werden.

Von awo