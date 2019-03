Dreden

Die nächste öffentliche Sitzung der Gestaltungskommission Dresden findet am Freitag, 8. März, von 13 bis 17 Uhr im Neuen Rathaus, 3. Etage, Raum 3 bis 013, statt. Interessierte können die Sitzung im Zuschauerbereich verfolgen, haben jedoch währenddessen keine Möglichkeit zur Wortmeldung. Dafür können sie im Anschluss an die Sitzung, ab etwa 16.30 Uhr, Fragen an Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Die Grünen) und die Mitglieder der Gestaltungskommission richten. Einlass zur Veranstaltung ist ab 12.30 Uhr möglich.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Empfehlungen zu hochbaulichen Studien für die Zinzendorfstraße/ Bürgerwiese und für die Theresienstraße 7, sowie die Massenstudie und Blickpunktanalyse über das Baufenster der Drewag auf der Könneritzstraße/ Ehrlichstraße.

Aufgabe der Gestaltungskommission ist es, Bauvorhaben, die das Stadtbild prägen, zu begutachten und dazu Empfehlungen zu formulieren. Sie setzt sich aus fünf externen Fachleuten, fünf Stadträten und dem Baubürgermeister zusammen. An den Sitzungen nehmen Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Bauherren sowie Planer teil.

