Dresden

Während einer gemeinsamen Veranstaltung möchten die TU Dresden und der Palais Sommer diskutieren, wie sich Sicherheitsgefühl und Bedrohungsszenarien in Städten auf gesellschaftliches Klima und Zusammenleben auswirken. Unter dem Titel „Sicherheit oder Angst in der Stadt?“ laden die Organisatoren am Sonntag, den 12. August zu einer Gesprächsrunde mit Künstler Manaf Halbouni, Volker Staupe, Leiter der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Dresden, Schriftsteller und Filmemacher Michael Schindhelm sowie Gisela Staupe, Vizedirektorin des Deutschen Hygiene Museum , an das Japanische Palais ein. Moderiert wird die um 17 Uhr beginnende Runde von Noa K. Ha vom Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden.

Von DNN