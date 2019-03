Seit fünf Jahren gibt es die Beratungsstelle des Sonnenstrahl e.V., deren Mitarbeiter den Patienten auf dem Weg zurück in den Alltag nach einer Krebserkrankung beisteht. Bisher hat sich das Angebot nur an erkrankte Kinder und Jugendliche und ihre Angehörige gerichtet, doch in den letzten Jahren ist eine weitere Gruppe dazugekommen.