Dresden

Zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus findet am Sonntag, 27. Januar, um 18 Uhr die offizielle Gedenkfeier in der Gedenkstätte Münchner Platz statt. Musikalisch begleitet der Chor der Auferstehungskirche die Veranstaltung. TU-Rektor Hans Müller-Steinhagen und Bürgermeister Detlef Sittel ( CDU) halten Ansprachen, bevor ein Gedenkkranz niedergelegt wird. Im Anschluss hält die Leiterin der Gedenkstätte, Birgit Sack, einen Vortrag mit Diskussion zum Thema „So nah, so fern. Tschechische Hinrichtungsopfer auf Dresdner Friedhöfen. Trauer und Gedenken“ im Veranstaltungsraum der Gedenkstätte. Der Eintritt ist frei.

Am Montag, 28. Januar, 12 Uhr, findet traditionell die Namenslesung der in der Zeit des Nationalsozialismus ermordeten Juden, Sinti und Roma vor der Gedenktafel der Kreuzkirche am Altmarkt statt. Sie beginnt mit Glockenläuten und einer Kranzniederlegung. Dresdner Schüler, Einwohner sowie Politiker verlesen die Namen. Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) nimmt ab 13 Uhr an der Gedenkzeremonie teil.

Von tg