Dresden

Anlässlich des Gedenkens zum 13. Februar in Dresden zeichnen sich schon jetzt wieder zahlreiche Kundgebungen und Demonstrationen ab. Nach Angaben der Stadtverwaltung liegen für den Zeitraum rund um den 13. Februar bereits 20 Anmeldungen vor.

Neun Anmeldungen allein für den 13. Februar

Dazu zählt auch die von vielen Akteuren in Dresden initiierte Menschenkette, mit der an die Opfer der Bombenangriffe ebenso wie an die Verbrechen von Nationalsozialismus und Krieg erinnert werden soll. Zu der Menschenkette, die erneut große Teile der Innenstadt um­schließen soll, werden etwa 11.000 Teilnehmer erwartet.

Bereits für das Wochenende vor dem 13. Februar sind verschiedene Versammlungen angezeigt, die sich allen voran gegen Krieg und Nationalismus richten. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind allein drei im Dresdner Südosten angemeldet – offenbar schon als Vorgriff auf mögliche Nazi-Demonstrationen in diesem Bereich. Im vergangenen Jahr waren dort mehrere Hundert Rechtsextreme aufmarschiert. Eine Entsprechende Anmeldung durch Nazis liegt bislang aber noch nicht vor. Um dennoch gewappnet zu sein, sind zudem für den 13. Februar sowie für beide Tage des darauffolgenden Wochenendes entsprechende Proteste im Bereich des Stadtbezirks Prohlis angemeldet.

Am 10. Februar 2018 demonstrierten rechte Kräfte unter Gegenprotest in Reick

Zur Galerie Nazidemo und Gegenproteste am 10. Februar 2018 in Dresden-Reick

Für den 13. Februar liegen bisher neun Anmeldungen für Versammlungen vor. Neben der Menschenkette zählt dazu auch das „Stille Gedenken vor der Frauenkirche“ der Gesellschaft zur Förderung der Frauenkirche. Dazu rechnen die Veranstalter mit 150 bis 300 Teilnehmern. Darüber hinaus gibt es weitere Versammlungen, die sich gegen Nationalismus richten und für die Demokratie eintreten.

Von der Gegenseite liegen bisher nur Anmeldungen der rechten Splittergruppe Wellenlänge vor. Diese plant am 13. Februar ebenfalls ein Gedenken in der Altstadt. Im vergangenen Jahr hatte dies für erheblichen Ärger gesorgt, weil die Initiatoren einen Teil des Neumarkts be­anspruchten – wo seinerzeit auch die Fördergesellschaft der Frauenkirche ihr Gedenken veranstaltete. Außerdem hat auch die AfD eine Kundgebung in der Altstadt für den 13. Februar angekündigt, zu der nach An­gaben der Partei etwa 100 Teilnehmer erwartet werden.

Hinter der inzwischen traditionellen Menschenkette am 13. Februar steckt auch dieses Jahr wieder ein gemeinsamer Aufruf des Dresdner Oberbürgermeisters Dirk Hilbert ( FDP), der Fraktionen des Stadtrates, von Vertreten von Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Kunst, Sport, Ge­werkschaften, Kirchen, der Jüdischen Gemeinde und anderen Institutionen. Es bleibe eine fortwährende Aufgabe, die Erinnerung an die Ereignisse um den 13. Februar 1945 wachzuhalten, heißt es vonseiten der Stadt. Dies sei eine gemeinsame Aufgabe all derer, die auf dem Bo­den des Grundgesetzes stehen – un­abhängig von in anderen Fragen aus­einandergehenden Meinungen.

Von Sebastian Kositz