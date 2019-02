Lokales #DD1302 - Gedenken rund um den 13. Februar: Nazis wollen durch Dresden marschieren Im Internet mobilisiert eine Gruppe zu einem Aufmarsch und einer Kundgebung am 15. Februar. Erwartet werden bis zu 500 Rechtsextreme. Doch dagegen formiert sich Widerstand.

Immer wieder kommt es in Dresden in Februar rund um das Gedenken am 13. Februar zu Aufmärschen von Rechtsextremen – so auch vor fünf Jahren, als etwa 200 Neonazis durch die Altstadt zogen. Quelle: Archiv/dpa