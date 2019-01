Dresden

Liliana hat am Silvesterabend den Schlussstrich unter die Baby-Bilanz von 2018 des Dresdner Uniklinikums gesetzt. Um 23.50 Uhr kam das Mädchen mit 52 Zentimetern und einem Gewicht von 3410 Gramm als letztes der insgesamt 2658 Kinder in der Uniklinik zur Welt. Das erste Neugeborene in diesem Jahr heißt Jenny und erblickte um 4.32 Uhr am Neujahrsmorgen die Welt.

Die Zahl der Geburten im Uniklinikum hat 2018 mit einer Steigerung um 1,7 Prozent leicht zugenommen. Großen Anteil an diesem Aufwärtstrend hatten die Mehrlingsgeburten. 133 Mütter brachten im Uniklinikum Babys gleich im Doppelpack auf die Welt. Im Vergleich zu 2017, als 118 Zwillingspaare geboren wurden, ist das ein Plus von 13 Prozent.

Das Team aus Hebammen, Frauenärzten, Kinderärzten und Kinderkrankenschwestern betreute auch vier Drillingsgeburten. Im Jahr davor gab es die seltene Drillingsgeburt nur ein einziges Mal.

Und die Uni-Frauenklinik feiert noch einen Rekord, denn der Juli 2018 war der bisher geburtenreichste Monat. 279 Babys kamen in dem Sommermonat in der Frauenklinik zur Welt.

Auf Mehrlings- und Risikoschwangerschaften spezialisiert

Das Dresdner Uniklinikum ist auf Mehrlings- und Risikoschwangerschaften spezialisiert. In Ostsachsen ist die Uni-Frauenklinik das einzige Perinatalzentrum mit der höchsten Versorgungsstufe. Dazu gehört unter anderen die Intensivschwangerenbetreuung ab der zwölften Woche. „Wir tun alles um den Frauen eine schöne und natürliche Geburt zu ermögliche“, sagt Privatdozent Cahit Birdir. Er ist der leitende Oberarzt für Pränataldiagnostik und Geburtshilfe.

An der Uniklinik sind zahlreiche diagnostische und therapeutische Angebote zur vorgeburtlichen Medizin vorhanden. „Die Zahl der Frauen, die dieses spezielle Versorgungsangebot benötigen, nimmt kontinuierlich zu“, sagt der Medizinische Vorstand des Dresdner Uniklinikums Michael Albrecht. „Deshalb baut das Uniklinikum die Betreuung von Risikoschwangerschaften und Mehrlingsgeburten für Ostsachsen weiter aus“.

Aktuell gehören zur Frauenklinik fünf Kreißsäle, ein Vorwehenzimmer, zwei Vorbereitungsräume und ein für Kaiserschnitte reservierter Operationssaal. In der zugehörigen Perinatalstation können Frühgeborene gemeinsam mit ihren Müttern versorgt werden.

Von tg