Dresden

Aufgrund der Feiertage ändern sich die Zeiten der Müllentsorgung im Stadtgebiet. Grundstückseigentümer, die den Vollservice nutzen, müssen sicherstellen, dass die Müllabfuhr am Tag der Leerung zu den Abfalltonnen gelangt. Alternativ müssen diese bis morgens 6 Uhr an den Gehwegrand gestellt werden.

Müllabfuhr

Da der 23. Dezember auf den Sonntag fällt, finden an diesem Tag sowieso keine Leerungen statt. Am 24. Dezember verläuft die Abfuhr weitestgehend regulär nur die Leerung der Blauen Veolia-Tonne findet einen Tag früher und damit bereits am Heiligen Abend statt.

Am 25. Dezember werden keine Mülltonnen geleert. Dies wird dann am 26. Dezember nachgeholt, allerdings mit folgenden Einschränkungen: Die Bio- und Restabfalltonnen von Neru werden nicht geleert. Das gleiche gilt für die Blauen Tonnen von Veolia und Fehr.

Diese Abholungen werden am 27. Dezember nachgeholt. Am 28. Dezember wird dann der Müll abgeholt, der normalerweise am 26. dran gewesen wäre und am 29. der Müll vom 28. Dezember.

Am 30. Dezember ist keine Müllabfuhr unterwegs, dafür aber am Silvestertag. Am Neujahrstag wird ebenfalls kein Müll abgeholt. Wer einen geänderten Abholtermin verpasst hat, verliert den Anspruch auf die Nachholung der versäumten Leerung, informiert die Stadtverwaltung.

Wertstoffhöfe und andere Annahmestellen

Auch die Wertstoffhöfe ändern am 24. und 31. Dezember ihre Öffnungszeiten. So haben die Höfe in Friedrichstadt, Johannstadt, Kaditz, Reick, Leuben sowie Loschwitz am 24. und 31. Dezember geschlossen.

Der Wertstoffhof am Hammerweg öffnet am 24. und 31. Dezember je zwischen 7 und 14 Uhr, der Hof in Plauen von 8 bis 12 Uhr. Die Annahmestelle für Grünabfall in Gompitz hat am 28. Dezember geschlossen und die Annahme für Sperrmüll in Schönfeld-Weißig am 29. Dezember.

Sperrmüll und Altholz kann bei der Fehr Umwelt Ost GmbH am 24. und 31. Dezember zwischen 6 und 12 Uhr abgegeben werden. Der soziale Möbeldienst hat seit dem 22. Dezember geschlossen und öffnet erst am 2. Januar wieder. Alle Adressen der Annahmestellen gibt es hier.

Von lml