Alljährlich Ende Mai locken Schloss und Park Pillnitz Gartenbegeisterte auf die Maillebahn zum Gartenwochenende. Am 26. und 27. Mai 2018 ist es nun wieder soweit. An rund 70 Ständen bieten sowohl Sonnabend als auch Sonntag von 10 bis 17 Uhr ausgesuchte regionale und überregionale Produzenten und Fachhändler ihre Produkte an.

Im Mittelpunkt stehe das Besondere, so das Schlösserland Sachsen. Zu haben sind ausgesuchte Gehölze und Stauden, winterharte Kiwis, aber auch mediterrane Pflanzen, Kakteen und exotische Blumenzwiebeln. Hinzu kommen Rosen, Kletterpflanzen und Obstbäume aus biologischem Anbau sowie Gemüsepflanzen und Kräuter. Ebenso werden Gartenaccessoires, Böttchererzeugnisse, verschiedene Körbe angeboten.

Zudem kann man sich Rat in Gartenfragen holen, biologische Pflanzenstärkungsmittel oder auch Dünger erwerben. Auch die Kameliengesellschaft ist vor Ort, kündigt der Veranstalter des Gartenwochenendes an. Der Eintritt zum Marktgelände auf der Maillebahn ist aus Richtung Leonardo-da-Vinci-Straße und aus Richtung des Elbradweges frei. Geld kostet allerdings das Parken. Wer viele Einkäufe tätigt, kann sie sich zum Auto bringen lassen.

