Dresden

Die Stadt beginnt am Montag, 11. März, den unterstromseitigen Fußweg am Blauen Wunder instand zu setzen. Die Arbeiten dauern bis Freitag, 20. Dezember. Bis dahin ist der 270 Meter lange Fußweg voll gesperrt.

Die Arbeiter brechen den Gussasphaltbelag ab, bauen ihn aus und entsorgen ihn. Parallel dazu entsteht ein Hängegerüst unterhalb des Fußwegs mit dichtem Boden und Einhausung. Außerdem werden die Schleppbleche, die den Raum zwischen dem Ende des Brückenbaus und dem Widerlager überdecken, demontiert.

Für eine bessere Zugänglichkeit an den Brückenenden werden die Seitenwände der Abdeckhauben auf den Geländerenden abgenommen. Die Arbeiter erneuern zudem den Korrosionsschutz an den Konsolquerträgern, dem Außengeländer, den Innengeländerpfosten und an der Stahlplatte, welche die Fußwegdeckschicht aufnimmt. Danach wird der neue Fußwegbelag eingebaut. Abschließend erfolgt der Rückbau des Hängegerüstes.

Während der Bauarbeiten können Fußgänger und Radfahrer laut der Stadt den oberstromseitigen Fußweg nutzen. Ampeln regeln am Schiller- und am Körnerplatz den querenden Verkehr. Die Treppen sind weiterhin ohne Einschränkungen nutzbar. Die Kosten für die Instandsetzung belaufen sich der Stadt zufolge auf rund 1,2 Millionen Euro.

Von DNN