Fürst Albert II. von Monaco kommt nach Dresden

Dresden. Albert II. von Monaco wird am 8. Juni in Dresden erwartet. Der Fürst nimmt stellvertretend für seine Stiftung Prince Albert II of Monaco Foundation und die Deutsche Meeresstiftung den Europäischen Kulturpreis Taurus entgegen. „Er wird als unermüdlicher Kämpfer für den Schutz der Weltmeere geehrt“, teilte das Europäische Kulturforum mit.

Weitere Preisträger sind Sängerin Nana Mouskouri, Schauspieler Daniel Brühl, der polnische Tenor Piotr Beczala, Sopranistin Anja Harteros und der Intendant der Dresdner Musikfestspiele Jan Vogler.

Die Preisverleihung findet am 8. Juni in der Dresdner Frauenkirche statt und wird ab 20.15 Uhr live vom MDR übertragen. Es moderiert Jörg Pilawa. Zuvor findet auf dem Neumarkt das Mitmachprogramm „Dresden singt und musiziert“ der Dresdner Musikfestspiele statt.

