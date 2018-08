Weil er sieben Jahre lang seine eigene Tochter missbrauchte, ist Hans-Jürgen P. am Mittwoch vom Dresdner Landgericht zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass sich der Vater zwischen September 1994 und Juni 2001 174-mal an dem Mädchen vergangen hat.