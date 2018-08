Die schon als Vorbote einer „Heißzeit“ apostrophierte Hitzeperiode in diesem Sommer sorgt für ein Nachdenken über das Bauen in der Innenstadt. Grünen-Fraktionschef Thomas Löser würde Änderungen beispielsweise am Hotelprojekt an der Ringstraße begrüßen. In der CDU gibt es Widerspruch.