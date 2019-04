Dresden

Auch am kommenden Freitag wird im Zuge der Bewegung „ Fridays for Future“ wieder in über 80 Städten gestreikt. In Dresden wird nun auch die Uni zum Schauplatz des Protestes.

„Wir Studierenden sehen die streikenden Schüler als Vorbild. Auch unsere Zukunft steht auf dem Spiel. Universitäten sind Orte des Wissens und die Wissenschaft sagt schon lange ‚Die Uhr tickt!’. Das müssen wir jetzt endlich ernst nehmen und handeln“, erklärt Ayla Akgün. Die Dresdner Studentin ist Mitorganisatorin der am Freitag stattfindenden Demo.

Weg bleibt vierspurig

Zusätzlichen Anlass bietet ein neuer Antrag von CDU und FDP im Dresdner Stadtrat, nachdem der Zellesche Weg weiterhin vierspurig bleiben soll. Auch dagegen wollen Schüler und Studierende zugunsten breiterer Radwege und eines besser ausgebauten ÖPNV-Netzes protestieren.

Die Demo startet um 13.30 Uhr mit einer Auftaktkundgebung am Wiener Platz und setzt sich um 14 Uhr in Richtung Fritz-Förster-Platz in Bewegung. Gemeinsam mit den Studierenden führt die Route der streikenden Schüler dann über den Zelleschen Weg.

Von kcu