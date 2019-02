Dresden

Mehr als 71.300 Passagiere sind in der vergangenen Sommersaison von Dresden nach Ägypten geflogen. Auf Grund der um 70 Prozent erhöhten Nachfrage wird auch in dieser Sommersaison Corendon Airlines zwei mal wöchentlich Hurghada ansteuern. Vom 4. Mai bis Ende Oktober wird dann jeweils dienstags und sonnabends Kurs auf Ägypten genommen. Götz Ahmelmann, Vorstandsvorsitzender der mitteldeutschen Flughafen AG, erklärte, dass die Flüge nach Ägypten außerdem eine Angebotslücke am Standort Dresden ausfüllen werden, die sich in Folge der Germania- Insolvenz auftat.

Wer den Sommerurlaub lieber in der sonnigen Türkei verbringt, hat ebenfalls die Möglichkeit direkt von Dresden aus zu starten. So steuert Corendon Airlines zugleich auch das beliebte Ferienziel Antalya an. Jeweils montags, donnerstags sowie freitags heben in den Sommermonaten Flugzeuge der Airline in Richtung Türkei ab.

Die Fluggesellschaft gehört zur eigentümergeführten Corendon Touristic Gruppe, zu der neben drei Airlines auch zwei Reiseveranstalter, eine Incoming Agentur sowie zahlreiche Hotels in der Türkei, in Amsterdam, auf Ibiza und Curacao gehören. Seit 2015 fliegt Corendon Airlines im Auftrag namhafter Reiseveranstalter zu vielen Zielen rund ums Mittelmeer. Die Flotte von 21 Boeings steuert beliebte Urlaubsziele wie Rhodos, Palma de Mallorca, Fuerteventura, Hurghana sowie Teneriffa und Gran Canaria an.

Von Jennifer Georgi