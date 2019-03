Dresden

Fast drei Jahre lang stand das Containerdorf am Rand der Jo­hannstadt – jetzt wird die Anfang 2016 eilig hochgezogene aber nie genutzte Siedlung für Geflüchtete abgerissen. Nachdem be­reits vor ei­nigen Mo­naten erste vorbereitende Maßnahmen gelaufen waren, will der Freistaat die Blechbehausungen in den nächsten Wo­chen schrittweise abbauen lassen.

Wie das zuständige Sächsische Immobilien- und Baumanagement (SIB) mitteilt, werden die Container zwischen April und Juni nach und nach verschwinden. Die Blechquader werden allerdings nicht einfach verschrottet – sondern sollen künftig als Unterkünfte für den angehenden Verwaltungsnachwuchs an verschiedenen Ausbildungsorten des Freistaats dienen.

Etwa ein Drittel der 525 Container soll zur Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule in Nardt bei Hoyerswerda gekarrt und dort aufgestellt werden. Die anderen Container sind fürs Ausbildungszentrum in Niederbobritzsch bei Freiberg und die Verwaltungsfachhochschule in Meißen bestimmt. Die zusätzlichen Unterkünfte dort werden dringend benötigt – weil der Freistaat in den nächsten Jahren deutlich mehr junge Menschen für den Job im Staatsdienst ausbilden will, um die altersbedingten Ab­gänge in der Landesverwaltung kompensieren zu können.

Der Bau der Containersiedlung an der Kreuzung der Fetscherstraße und Blasewitzer Straße hatte nach Angaben des Freistaats 6,3 Millionen Euro gekostet. Hinzu kommen Betriebskos­ten, die bis Ende 2018 auf 443 000 Euro beziffert worden.

Darüber hinaus fielen bis September des vergangenen Jahres Mietkosten für die Container an – bis sich der Freistaat mit Blick auf die angedachte Nachnutzung dazu entschieden hatte, die mobilen Blechbehausungen vom bisherigen Ei­gentümer zu kaufen. Über die Mietkosten und den Kaufpreis hatten Freistaat und damaliger Eigentümer jedoch vertraglich Stillschweigen vereinbart.

Wie es mit dem Gelände an der Blaswitzer Straße/ Fetscherstraße nach Abbau der Container weitergeht, ist derzeit noch offen. Eine konkrete Planung dazu gibt es noch nicht. Das Areal, so heißt es lediglich vom SIB, soll als Fläche für eine wissenschaftliche Einrichtung vorgehalten werden.

Von seko