Dresden

Der Hilfeschrei aus der Stadtverwaltung ist kaum verhallt: Es fehlt an Erziehern für die Kindereinrichtungen. Doch mit dem Problem kämpft nicht nur die kommunale Verwaltung, längst hat es auch die freien Träger erwischt. Das behindert inzwischen sogar die Kinderbetreuung, obwohl jeder Platz gebraucht wird.

Seit Jahren gibt es in der Stadt immer weniger Bewerber auf immer mehr freie Erzieher-Stellen. Die Leiterin des Städtischen Kita-Betriebes, Sabine Bibas, erklärte bereits gegenüber DNN, dass es nicht mehr genüge, wenn das sächsische Kultusministerium auf die Statistiken schaue, wie viele Absolventen aus der Ausbildung kommen und wie viele Erzieher in Rente gehen. Es müsse stärker auch auf das Alter der Absolventen, deren Familienplanung oder auch weit verbreitete Teilzeit-Wünsche geachtet werden.

200 Stellen müssen allein für die Umsetzung der Bildungsstrategie der Stadt in diesem Jahr besetzt werden, mehr als 80 an kommunalen Kitas. Ab August soll damit an Einrichtungen in problematischen Stadtgebieten die Personalbesetzung deutlich verbessert werden. Gleichzeitig können freie Träger teilweise ihre Kapazitäten nicht mehr ausschöpfen, weil es an Mitarbeitern fehlt.

Beispiel Studentenwerk: Die Organisation betreut rund 44 000 Studierende von sieben Hochschulen und einer Staatlichen Studienakademie in Dresden, Zittau und Görlitz. In der Landeshauptstadt unterhält das Studentenwerk drei Kindereinrichtungen.

In der Kita SpielWerk können bis zu 180 Kinder liebevoll betreut werden. Die Eltern sind vorrangig Studenten der Dresdner Hochschulen. Die Kita am Beutlerpark bietet Plätze für Kinder ab etwa einem Jahr bis zum Schuleintritt. Neben der Kita SpielWerk betreibt das Studentenwerk Dresden die Kita Miniforscher an der Teplitzer Straße 28, in der 70 Kinder im Krippenalter betreut werden, und die Kurzzeitbetreuung Campusnest an der Hochschulstraße 50 mit zwölf Plätzen.

„Wir betreuuen derzeit Kinder aus 24 verschiedenen Nationen mit 18 unterschiedlichen Sprachen“, erläutert Romy Harazim, die Leiterin der Kita SpielWerk. Mit Händen, Füßen und Englisch klappt die Verständigung schon. Häufig helfen Eltern, die bereits ihre Kinder in der Kita haben, wenn es Neuankömmlinge gibt. „Das Elternnetzwerk hilft bei der Übersetzung der Sprache, aber auch der Kultur“, erläutert Harazim. Ihre Kita ist besonders auf die Lebenswelt der Akademiker, TU-Mitarbeiter und Studenten ausgerichtet. Es gibt eine Familiengruppe, in der Kinder zwischen zwei und sechs Jahren zusammen sind, als wären sie Geschwister. In letzter Zeit hat das Studentenwerk das Gewicht von der Kinderkrippe auf den Kindergarten verlegt. „Die Nachfrage hat sich verschoben“, erläutert Harazim. Wahrscheinlich ist das ein Glück für die Kita, sonst wären die Personalprobleme wohl noch größer. Im Kindergartenalter muss eine Erzieherin mehr Kinder betreuen als in der Krippe. Doch an Erziehern mangelt es.

Die Kita verfügt über ein Familienzimmer, in dem Kinder zwischen zwei und sechs Jahren zusammen betreut werden. Quelle: Anja Schneider

30 pädagogische Fachkräfte hat Harazim zur Verfügung. „Wir können unsere Kapazität nicht mehr komplett ausschöpfen, weil Personal fehlt“, erklärt sie gegenüber DNN. „Früher haben die Bewerber bei uns gesessen, heute sitzen wir quasi bei den Bewerbern“, beschreibt die Kita-Leiterin das gegenwärtige Dilemma.

Aktuell habe sie vier schwangere Frauen unter den Mitarbeitern, drei waren es innerhalb weniger Tage, für die von jetzt auf gleich ein Beschäftigungsverbot galt. Nur mit Mühe habe das Studentenwerk einen offiziellen Aufnahmestopp für Kinder vermieden. Mit Zeitarbeit beispielsweise. „Den freien Trägern geht es nicht besser als der Stadt“, sagt Harazim. Sie wünscht sich vom Gesetzgeber mehr Flexibilität bei der Ausbildung und bei Finanzierungsfragen.

Wenn das Studentenwerk einen Seiteneinsteiger anstellen will, muss es ihn selbst finanzieren, bis er die nötige Ausbildung hat oder er müsste sofort voll eingesetzt werden. „Das geht natürlich nicht ohne Weiteres.“ Bislang reichten die Ansätze des Landes zur Verbesserung der Situation nicht. Die Stadt wünscht sich Stundenkontingenten, die sie für Mitarbeiter einsetzen kann, die sich berufsbegleitend weiterbilden. Sie könnten dann voll bezahlt werden, aber vielleicht nur 30 Stunden arbeiten.

Das würde das Studentenwerk auch begrüßen. Die finanzielle Hilfe des Landes für Vor- und Nachbereitungszeit sei schön und gut, nütze aber nichts, wenn es für die zusätzlichen Stunden keine Mitarbeiter gebe. „Das ist ein gewisser Aktionismus“, konstatiert Kita-Leiterin Harazim. Es müsse sich jetzt schnell etwas tun, den der Bedarf bestehe jetzt. Und es gehe um frühkindliche Bildung. „Davon hängt für die Kinder ab, wie es im Leben weiter geht.“

Von Ingolf Pleil