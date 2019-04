Dresden

Die Europa- und Kommunalwahlen finden am 26. Mai statt, am 1. September steht die Landtagswahl an – um diese Wahlen ordnungsgemäß durchzuführen, braucht es viele Wahlhelfer. Der Verkehrsverbund Oberelbe will dieses Engagement nun unterstützen: An den Wahlsonntagen fahren deswegen alle Helfer kostenfrei mit Bus und Bahn in der Tarifzone Dresden.

Das Berufungsschreiben der Landeshauptstadt gilt dafür als Ticket. Es wird jeweils rechtzeitig vor den Wahlen an die Wahlhelfer versandt und ist mit einem Gültigkeitsvermerk versehen, der am Wahlsonntag die freie Fahrt zum Wahllokal und die abendliche Heimfahrt innerhalb Dresdens ermöglicht. „Ohne das Engagement aller Wahlhelferinnen und Wahlhelfer wäre die Durchführung einer Wahl nicht möglich“, betont Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP). „Ich freue mich daher, dass die Dresdner Verkehrsbetriebe, die S-Bahn Dresden und alle weiteren Partner im Verkehrsverbund Oberelbe dieses Engagement unterstützen.“

Das Ehrenamt des Wahlhelfers können alle wahlberechtigten Personen ausüben, die am Wahlsonntag 18 Jahre alt sind, seit drei Monaten möglichst in Dresden leben, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung unter www.dresden.de/wahlhelfer.

Von as