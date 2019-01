Dresden

Von wegen es tut sich nichts in Dresden: Mit dem Loschwitzer Wiesenweg hat die Stadt bis zum Jahresende 2018 ein gehöriges Stück Elberadweg neu asphaltiert. Der alte holprige Feldweg ist zwischen Friedrich-Press-Straße und Altwachwitz zu einem ordentlichem Radweg ausgebaut worden – und damit zu der seit Langem von Radfahrern geforderten Alternative zur Pillnitzer Landstraße. Dort drängten sich zuvor Autos, Busse und eben die Radler, was nicht immer konfliktfrei blieb – der Grund für den Ausbau. Vom Blauen Wunder kommend haben Radfahrer jetzt bis Altwachwitz freie Fahrt an den Elbwiesen. Die Baukosten von rund 750 000 Euro wurden teilweise mit Mitteln aus dem Hochwasser-Aufbaufonds bezahlt.

Von DNN