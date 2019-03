Dresden

Bei Temperaturen unter zehn Grad träumen jetzt wahrscheinlich die Wenigsten vom Sprung ins kühle Nass der Dresdner Freibäder. Aber die haben die neue Saison schon im Blick und sind mitten in den Vorbereitungen.

Am Sonnabend, 4. Mai, öffnen erstmals das Freibad des Georg-Arnhold-Bades, das Stauseebad Cossebaude und das Strandbad Wostra. „Zwei Wochen später ziehen auch die Freibäder Cotta und Wostra, das Naturbad Mockritz, das Luftbad Dölzschen, das Waldbad Langebrück sowie die zwei Badestellen in Weixdorf und Weißig nach“, teilt Lars Kühl, der Sprecher der Dresdner Bäder GmbH, mit. Die Sturm- und Schneebruchschäden rund um das ehemalige Waldbad Weixdorf sollen bis dahin entfernt und Gefährdungen durch Bäume beseitigt sein.

Geschlossen bleibt weiterhin das Freibad Prohlis. Bekanntlich wird die Anlage dort zu einem Kombibad umgebaut. „Im Naturbad Mockritz beginnen Arbeiten am Kassen-, Sanitär- und Imbisstrakt. Der Badebetrieb wird davon allerdings nicht eingeschränkt“, so der Sprecher des Bäderbetriebes weiter. Dieser rechnet mit 340000 Besuchern in der Freibädersaison 2019. Um den Badebetrieb abzusichern werden noch „fähige und flexibel einsetzbare Rettungsschwimmer“ gesucht. Die Eintrittspreise in den Freibädern bleiben in dieser Saison unverändert, hieß es auf Anfrage der DNN.

Freibäder-Öffnungszeiten Stauseebad Cossebaude: 4.5.-8.9., tägl. 10-19 Uhr, Sa./So./Feiertage 9-19 Uhr, Mai 11-18 Uhr Georg-Arnhold-Bad ( Freibad): 4.5.-8.9., tägl. 9-21 Uhr, Frühschwimmen 6-8 Uhr (wochentags, 1. Juni bis 31. August) Strandbad Wostra: 4.5.-8.9., tägl. 10-19 Uhr, Sa./So./Feiertage 9-19 Uhr, Mai 11-18 Uhr Freibad Wostra: 18.5.-8.9., tägl. 10-19 Uhr, Sa./So./Feiertage 9-19 Uhr, Mai 11-18 Uhr Naturbad Mockritz: 18.5.-8.9., tägl. 10-19 Uhr, Sa./So./Feiertage 9-19 Uhr, Mai 11-18 Uhr Freibad Cotta: 18.5.-8.9., tägl. 10-19 Uhr, Sa./So./Feiertage 9-19 Uhr, Mai 11-18 Uhr Luftbad Dölzschen: 18.5.-8.9., tägl. 10-19 Uhr, Sa./So./Feiertage 9-19 Uhr, Mai 11-18 Uhr Waldbad Langebrück: 18.5.-8.9., tägl. 10-19 Uhr, Sa./So./Feiertage 9-19 Uhr, Mai 11-18 Uhr Badestellen Weixdorf und Weißig: 18.5.-8.9., tägl. 10-19 Uhr Witterungsbedingt können die täglichen Öffnungszeiten vom Badpersonal verkürzt oder verlängert werden. Quelle: Dresdner Bäder GmbH

Von cat.