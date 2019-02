Dresden

Erinnern, Versöhnen und Zu­kunft gestalten – von Sonnabend an will die Stiftung Frauenkirche über eine Woche hinweg mit einem breitgefächerten Programm den Fo­kus auf das Leid des Zweiten Weltkriegs richten. Mit Gottesdiensten, Konzerten und Zeiten der Besinnung rufen die Vertreter der Kirche dazu auf, ein Miteinander in Frieden zu suchen. Dazu wird auch wieder das mahnende Gedenken am Neumarkt am 13. Februar zählen. Zu­dem steht das diesjährige Programm im Zeichen der Städtepartnerschaften mit Coventry und Wrocław.

Die Zerstörung Dresdens soll einmal mehr als Ausgangspunkt für das Gedenken dienen, das den Blick auch darüber hinaus weiten soll. „Wir erinnern, um für die Zukunft zu lernen“, sagt Frauenkirchenpfarrerin Angelika Behnke. „Die Gegenwart zeigt, dass ein friedvolles und versöhntes Miteinander nur dann dauerhaft gelingen kann, wenn wir uns aktiv darum bemühen.“

Bemühungen, die seit jeher auch tragender Gedanke der beiden Partnerschaften mit der englischen Stadt Coventry und der polnischen Metropole Wrocław sind – die inzwischen bereits 60 Jahre Bestand haben. Die enge und langjährige Partnerschaft mit Coventry sowie zwischen der Frauenkirche mit der ebenfalls im Krieg zerstörten St. Michael’s Cathedral wird in mehrfacher Weise eine Würdigung erfahren. So wird die Versöhnungslitanei von Coventry von Montag bis 16. Februar in allen Mittags- und Abendandachten Eingang finden. Dem Jubiläum wird zu­dem im Hauptgottesdienst am 17. Februar gedacht. Anlässlich des Ju­biläums der Partnerschaft mit Wroc­ław wird am 16. Februar das NFM Wrocław Philharmonic zu Gast sein.

Am 13. Februar wird die Frauenkirche von morgens bis in die Nacht Ort des mahnenden Gedenkens sein. Ab 10 Uhr steht die Kirche den Besuchern offen. Zum stillen Gedenken der Gesellschaft zur Förderung der Frauenkirche vor dem Gotteshaus werden in der Zeit von 15 bis 22 Uhr wieder mehrere Tausend Teilnehmer erwartet. Bereits am Vorabend ist ab 18 Uhr in der Kirche eine Andacht geplant, in der auch Zeitzeugen des Angriffs auf Dresden zu Wort kommen werden.

Von Sebastian Kositz