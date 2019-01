Dresden

Die sächsische CDU schmückt sich damit, dass der Dresdner Politikwissenschaftler Werner Patzelt (65) an ihrem Wahlprogramm für die Landtagswahl im September mitschreibt. Patzelt, Mitglied der CDU, sei neben Generalsekretär Alexander Dierks Vorsitzender der Programmkommission. Der Professor gilt als konservativ, im März geht er in den Ruhestand.

Am Dienstag hat sich der einstige Bürgerrechtler Frank Richter zu Wort gemeldet und Patzelt massiv angegriffen. Der Wissenschaftler sei als einer von zehn Sachverständigen Mitglied im Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung – einer staatlichen Einrichtung, die aus Steuermitteln finanziert werde. Das Kuratorium habe die Aufgabe, die Qualität der Bildungsarbeit und vor allem deren Überparteilichkeit sicherzustellen. „Staatliche Bildungsarbeit darf nicht von Parteiinteressen bestimmt werden, sonst hätten wir Verhältnisse wie in der DDR“, schimpft Richter. Und: „Wenn ein Sachverständiger im Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung maßgeblich mitwirkt am Wahlprogramm einer Partei und diese Partei in einem Wahljahr öffentlich mit ihm wirbt, erscheint seine Glaubwürdigkeit als Kurator im Zwielicht“, fährt er fort..

Er fordert Patzelt deshalb auf, als Kurator zurückzutreten. Gegebenenfalls solle ihn der zuständige Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) dazu auffordern.

Von DNN