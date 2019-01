Dresden

Gleich zum Start ins Jahr 2019 wagt die Dresdner Weinzentrale in der Hoyerswerdaer Straße einen Blick über den sächsischen Tellerrand hinaus. Betreiber Jens Pietzonka hat den fränkischen Jungwinzer Nicolas Olinger eingeladen, der seine Weine vorstellen wird.

Der 30-Jährige hat sich in der deutschen Weinszene zwischen Hamburg und München längst einen Namen gemacht. Der ausgebildete Winzer, Sommelier und studierte Weinwirtschafter ist in Iphofen bei Würzburg ins elterliche Weingut Gebrüder Müller eingestiegen. Seit einigen Jahren bringt er eine eigene Linie unter dem Label „ Olinger“ heraus, die Fachleute und Weinfreunde gleichermaßen begeistert.

Natürlich legt der Franke mit Familienwurzeln an der Mosel besonderes Augenmerk auf den regionaltypischen Sylvaner, den er immer mit „y“ schreibt, und auf den Riesling, der vor allem von der Mosel für legendäre Tropfen bekannt ist.

Olinger bewirtschaftet seine fränkischen Weinberge schonend und naturnah. „Unser Rhythmus als Winzer wird von der Natur bestimmt. Mutter Natur ist unser Arbeitgeber“, so der bodenständige Winzer. Viele Entscheidungen im Weinberg und Keller treffe Nicolas Olinger alle aus dem Bauch heraus und experimentiere gerne, sagt er. „Aber das Rad brauchen wir nicht neu erfinden, denn Wein ist ja auch ‚nur‘ vergorener Traubensaft“, sagt er ziemlich geerdet. Er baut keine unüberwindbare Aura um seine Weine auf. Im Keller lässt er übrigens den Weinen viel Zeit und verzichtet auf unnötige Schönungen. Was heraus kommt, bezeichnet er als „Charakterköpfe, aber keine Freakshow“. Kürzlich hat er gemeinsam mit einem Nürnberger Brauer ein „Grapeale“ kreiert - eine ziemlich gewagte Mischung aus Bier und Wein auf Basis handverlesener und vollreifer Sylvaner-Trauben.

Verbindungen zu Sachsen hat der Winzer übrigens auch. Aus seiner Lehrzeit im Weingut Burrlein in Mainstockheim kennt er Matthias Schuh. Der Sörnewitzer Winzer Schuh war seinerzeit Außenbetriebsleiter dort und Olinger noch Azubi. Inzwischen verfolgen die beiden jungen Winzer auf Augenhöhe in ihren Betrieben eine ähnliche Philosophie: nachhaltige Bewirtschaftung und keine Abstriche bei der Qualität.

Wer mehr von Nicolas Olinger und seinen Weinen wissen will, ist am Donnerstag, dem 3. Januar, ab 18 Uhr in der Weinzentrale richtig.

Von Lars Müller