Dresden

Seit Jahresanfang läuft der Pilotbetrieb für den Quartiersbus auf der Buslinie 73 in Trachenberge. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) haben bereits die ersten Ergebnisse vorliegen, ein Grund für die CDU-Stadtratsfraktion, am morgigen Donnerstag um 19 Uhr zum Bürgerdialog in die Weinbergskirche einzuladen. Eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen für die Linie liegen bereits auf dem Tisch, die alle Interessenten nun gemeinsam mit CDU-Stadtrat Veit Böhm und dem DVB-Marketingchef Andreas Hoppe diskutieren können. „Wir wollen auch für eine stärkere Nutzung des neuen Angebots werben“, so Böhm.

Von tbh