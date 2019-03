Dresden

Am Samstag ist ein Flugzeug der Extraklasse am Dresdner Flughafen gelandet. Gegen 13.20 Uhr flog ein Airbus A380 der portugiesischen Leasingfirma Hi Fly in Klotzsche ein.

Zum Durchchecken in Dresden

Der Riesenjumbo war im Süden Portugals gestartet und soll in den Elbe Flugzeugwerken durchgecheckt werden. Die Besonderheit der Maschine ist ihre einmalige türkisblaue Lackierung, die auf die weltweite Bedrohung von Korallenriffen aufmerksam machen soll.

Zur Galerie Ein Jumbojet A380 landete am Samstagmittag am Dresdner Flughafen. Viele Schaulustige versammelten sich, um das größte Zivilflugzeug mit der auffälligen Lackierung zu sehen.

Im Bereich der Einflugschneise in Weixdorf, aber natürlich auch auf dem Flughafengelände, sammelten sich viele Schaulustige und Flugzeug-Fans um einen Blick auf den Giganten zu erhaschen.

Der A380 ist das größte in Serienfertigung produzierte zivile Verkehrsflugzeug in der Luftfahrtgeschichte. In dem Langstreckenflieger passen mehr als 800 Passagiere.

Von fg