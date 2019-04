Dresden

Wenn die Blechkolonnen wieder mal spätnachmittags die Straßen verstopfen, mag sich mancher Fahrer schon gewünscht haben: „Ach hätt ich mir doch nur ein Flugauto gekauft, dann könnt ich dem Stau entschweben!“ Nach eher glücklosen Experimenten mit solchen fliegenden Autos ab den 1930er Jahren unternehmen Audi, Airbus und andere Unternehmen derzeit neue Anläufe, Flugtaxis wie im Science-Fiction-Film „Das 5. Element“ in die Luft zu bringen – teils mit Drohnentechnologie. Auch ein Dresdner Unternehmen mischt dabei mit: „Flügel aeronautics“ ist ein fünfköpfiges Ingenieurteam, das an einem zusammenfaltbaren Flugvehikel namens „X1“ arbeitet, das in jede Garage passen soll.

„X1 wird sich für Distanzen bis 600 Kilometer eignen“, erklärt „Flügel aeronautics“-Chef Diego Schierle. „Das können zum Beispiel Städtetouren zwischen Dresden und Hamburg sein.“ Dafür bekommt das Fluggerät einen hybriden Antrieb aus Elektro- und Verbrennungsmotoren: Elektrische Ausklapp-Rotoren sollen den Senkrechtstarter zunächst von der Haustür aus bis zu 20 Meter hoch in die Luft heben, um Abgas-Stinkereien in Bodennähe zu vermeiden. Im Aufstieg entfalten sich auch die Tragflächen. Dann übernimmt ein Verbrennungsmotor und treibt den Heckrotor an, mit dem X1 in den Fernstreckenbetrieb wechselt. „Anfangs wird ein Pilot am Steuer sitzen. Später wollen wir eine autonome Version entwickeln“, verspricht Schierle.

Thilo Übbert (l.) und Diego Schierle von "Flügel aeronautics" beim "NKF-Summit 2019" in Dresden. Quelle: Heiko Weckbrodt

Die Flügelaeronautiker wollen in Zukunft ganze X1-Flotten bauen und betreiben und sehen dafür auch viel wirtschaftliches Potenzial: Als Zielgruppe denken sie beispielsweise an Geschäftsreisende, aber auch an Privatleute, denen die rund 50 Euro pro Flugminute für einen Miet-Hubschrauber zu teuer sind, die aber schnell von A nach B wollen.

Wäre nur noch das leidige Problem mit dem Startkapital zu lösen: „Wir brauchen Investoren, die unsere Vision von dieser Zukunftstechnologie teilen“, sagt der Chef des Ende 2018 gegründeten Unternehmens. Denn bis zum voll funktionsfähigen X1, der Menschen über Hunderte Kilometer befördern kann und dafür auch die nötigen Zulassungen hat, wird noch ein weiter Weg zurückzulegen sein.

Immerhin: Ein 1:5-Modell fliegt schon und das wollen die Ingenieure Anfang Mai auf der neuen Technologiemesse „Connect ec“ in Dresden öffentlich vorführen. Da mag vielleicht auch die Hoffnung mitschwingen, dass dort ein potenter Risikokapitalist des Weges kommt …

fluegelaeronautics.com

Von Heiko Weckbrodt