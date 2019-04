Dresden

Der Blauregen am Wasserpalais und die Flieder im Fliederhof am Schloss Pillnitz stehen derzeit in voller Blüte. Im Fliederhof – einem Gartendenkmal – wachsen seit weit über 100 Jahren zwei Sorten Chinesischer Flieder. Weil die Bäume nicht das ewige Leben haben, wurden aus den alten Pflanzen neue Bäume gezogen. Sie ersetzen nach und nach die alten Flieder. Jetzt gebe es kaum noch freie Pflanzplätze, weiß Wolfgang Friebel, bis zu seiner Pensionierung Gartenmeister in Pillnitz.

Die neu gepflanzten Flieder seien zwei Mal zurückgeschnitten worden, weiß er, „und diesmal können sie nun erstmalig richtig blühen“. Die Fliederblüte habe sich seiner Beobachtung zufolge vom 8. Mai 2000 bis heute immer mehr verfrüht.

Von cat.