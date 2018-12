Dresden

Das finnische Unternehmen „Wärtsilä“ baut ein neues Gasmotoren-Kraftwerk in Reick. Das hat der Auftraggeber „ Drewag“ angekündigt: Die Stadtwerke haben den Finnen nach einem Wettbewerb nun den Zuschlag für den 95 Millionen Euro umfassenden Großauftrag erteilt. Das Kraftwerk soll ab 2021 Strom und Wärme mit einer Gesamtleistung von 90 Megawatt liefern.

Die Finnen setzen dabei auf moderne Gasmotoren, die ursprünglich sowohl für die Schifffahrt wie auch die Energiewirtschaft entwickelt wurden. Sie wollen in Reick insgesamt acht solcher Motoren vom Typ „W31SG“ installieren.

Mit dieser Technik will die Drewag minutengenau Strom immer dann produzieren, wenn er am wertvollsten ist. Denn anders als früher sind neuere Kraftwerke, die mit fossilen Brennstoffen gefüttert werden, heute nicht mehr auf eine kontinuierliche Energieproduktion geeicht. Vielmehr sollen sie vor allem die Einspeise-Schwankungen von Solar- und Windkraftanlagen ausgleichen: Wenn die erneuerbaren Energiequellen wegen Nacht oder Windflaute kaum Strom liefern, müssen die anderen Kraftwerke schnell ihre Leistung hochfahren. Außerdem soll das neue Kraftwerk imstande sein, bei einem totalen Stromausfall in Dresden binnen Minuten aus eigener Kraft wieder hochzufahren. Das Reicker Gasmotoren-Kraftwerk ist zunächst als Ergänzung und voraussichtlich ab 2035 auch als Ersatz für das Gasturbinen-Kraftwerk an der Nossener Brücke gedacht. Baustart am Drewag-Innovationsstandort in Reick ist im Sommer 2019.

Von Heiko Weckbrodt