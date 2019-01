Dresden

Für den Neuerwerb technischer Geräte und dringend erforderliche Ersatzbeschaffungen in der Hochschulmedizin bewilligte der sächsische Finanzminister Matthias Haß ( CDU) Ende des Jahres 2018 bereits Mittel in Höhe von rund 30 Millionen Euro. Neben dem Universitätsklinikum Leipzig kommt das Geld dem Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden und den Medizinischen Fakultäten der Technischen Universität Dresden zugute.

Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange ( SPD) freut sich über die beschlossene Investition: „Der Freistaat Sachsen stärkt damit erneut die Hochschulmedizin mit ihren Standorten in Dresden und Leipzig. Wir bleiben damit auf dem Top-Niveau, welches es für exzellente Forschung, Ausbildung von Ärzten und Krankenversorgung bedarf.“ Mit den Mitteln werden unter anderem Ultraschallgeräte, Endoskopie- und Sterilisationstechnik sowie pro Universitätsklinikum ein Elektronenlinearbeschleuniger für die Strahlentherapie ersatzweise angeschafft.

Von awo