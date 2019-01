Dresden

Bereits im vergangenen Jahr beendete die Drewag den Bau von Fernwärme- und Trinkwasserleitungen in der Markusstraße. Am Montag, 28. Januar, beginnt der zweite Bauabschnitt der Fernwärmesschließung in Pieschen, der zugunsten einer neuen Fernwärmetrasse in der Rehefelder Straße im letzten Sommer nach hinten verschoben wurde.

Der nun beginnende Bauabschnitt erstreckt sich in der Robert-Matzke-Straße von der Kreuzung Markusstraße bis zum Kreuzungsbereich Leisniger Platz. Dabei werden Fernwärmeverteilleitungen mit einer Gesamtlänge von 310 Metern verlegt sowie mehrere neue Fernwärmehausanschlüsse errichtet. Parallel wird die Trinkwasserleitung auf einer Länge von rund 270 Metern ausgewechselt und eine neu Stromtrasse gebaut.

Während der Arbeiten kommt es in der Robert-Matzke-Straße abschnittsweise zur Vollsperrung. Bis zum dritten Quartal des Jahres, sprich zwischen dem 1. Juli und 30. September, sollen die Arbeiten laut Drewag abgeschlossen werden. Für den Ausbau investiert die Dresdner Stadtwerke insgesamt rund 765.000 Euro.

