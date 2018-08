Dresden

Das Fernmeldemuseum auf der Annenstraße 5 öffnet immer am ersten Sonnabend im Monat von 10 bis 15 Uhr – so auch am 1. September. In dem von der Interessengemeinschaft Historische Fernmeldetechnik e. V. unterhaltenen Museum ist Fernmeldetechnik und deren Entwicklung von 1882 bis 1996 ausgestellt. Besucher können im barrierefrei erreichbaren Museumsbereich funktionstüchtige Endgeräte und Demonstrationsanlagen verschiedener Vermittlungssysteme anschauen und selbst ausprobieren.

Der Eintrittspreis beträgt für Erwachsene 2,50 Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt.

Von DNN