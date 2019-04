Ferienfahrten und Camps: Was ist los in den Sommerferien?

Lokales Kinder- und Jugendurlaub - Ferienfahrten und Camps: Was ist los in den Sommerferien? China, Italien oder Frankreich: Das ist nur eine kleine Auswahl an Reisezielen, über welche die Stadt Dresden auf einer Liste mit Ferienfahrten für Kinder und Jugendliche für den Sommer informiert. Die Reisenden erwartet ein buntes Programm von Kultur bis hin zu Sport.

Hurra, der letzte Schultag! Was in den Sommerferien so los ist, kann man in der nächsten Ausgabe des Dresdner Amtsblatts erfahren. Foto: Andre Kempner Quelle: Andre Kempner