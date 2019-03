Dresden

Am Aschermittwoch um 10.30 Uhr hat das närrische Treiben nach 116 Tagen mit der Rückgabe des Rathausschlüssels sein Ende gefunden. Der Elferat des Dresdner Carneval Club e.V. hatte den Schlüssel am 11. November 2018 im Rathaus abgeholt und damit eine der längsten Faschingszeiten der vergangenen zehn Jahre eingeläutet.

Michael Thiele, Präsident des DCC e.V., blickte vor der Schlüsselübergabe an den Personalbürgermeister Dr. Peter Lames auf eine gelungene Faschingszeit zurück. Vor allem das eigens zusammengestellte Programm wurde von den Gästen gut aufgenommen, was neben dem Kinderfasching für Thiele zu den Highlights zählt.

Zum Ende der fünften Jahreszeit werden die Narrenkappen abgesetzt. Quelle: Anja Schneider

Die Vergabe der dritten „Goldenen Taschenlampe“, dem Preis des DCC für Menschen mit mangelndem Durchblick in Amt und Würde, ist dagegen auf den 11. November vertagt worden, denn „die Kommunalwahlen werden sicher noch für gute Gags sorgen.“, so Thiele.

Der DCC hat es in Dresden nicht leicht, die Menschen zu ihren Veranstaltungen zu locken, da die Stadt ein reiches Kulturangebot anbietet und Thiele die Dresdner als eher konservativ einschätzt. „Es ist schließlich eine Brauchtumspflege, die seit Jahrhunderten existiert. Es wäre daher mehr mediale Aufmerksamkeit erforderlich, um die Menschen daran zu erinnern.“, erklärt Thiele. In der nächsten Saison feiert der Dresdner Karneval 40-jähriges Jubiläum und Vereine aus ganz Sachsen werden im Rahmen einer Galaveranstaltung zusammenkommen. Vielleicht wird zu diesem Anlass auch der Oberbürgermeister anwesend sein, nachdem er das Rathaus „fluchtartig“ verlassen hatte, als Thiele und seine Narren an der goldenen Pforte aufmarschierten.

Von lp