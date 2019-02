Dresden

Als Karneval, Fastnacht, Fasching oder fünfte Jahreszeit bezeichnet man die Bräuche, mit denen die Zeit vor der sechswöchigen Fastenzeit ausgelassen gefeiert wird. Viele Namen für ein und dieselbe Tradition, die schon seit November in Gang ist. Bald läuft auch das närrische Dresden zu seiner Höchstform auf.

Raus aus dem Manieren-Korsett

Doch die Landeshauptstadt gilt wahrlich nicht als Faschingshochburg. Vom Vorreiter Köln könnte man sich noch eine Scheibe abschneiden, findet auch Michael Thiele, Präsident des Dresdner Carneval Clubs (DCC): „Es gibt in Dresden schon ein breites Angebot von Kultur und Events, da ist es etwas schwierig, den Fasching zu etablieren. Aber auch die Dresdner selbst sind ein bisschen barock-konservativ und tun sich wirklich schwer mit dem Brauch.“

Dabei gebe es doch so viele Besonderheiten an der fünften Jahreszeit. „Man kann in verschiedene Rollen schlüpfen und sagen, was einem auf dem Herzen liegt – auf humorvolle Art und Weise“, beschreibt Thiele seine Vorliebe für das bunte Treiben.

Auch Rainer Rothe vom Langebrücker Karnevalsverein findet, dass die Dresdner ruhig ein wenig enthusiastischer sein dürften, was die fünfte Jahreszeit angeht. „Jeder sollte die Möglichkeit nutzen, sich zu amüsieren und mal verrückt und frech zu sein. Das macht man im Alltag viel zu wenig – da ist man an sein steifes Manieren-Korsett gebunden“, findet der Faschingsliebhaber. Deswegen will es der Karnevalsverein in Langebrück so richtig krachen lassen.

Der Elferrat des Karnevalvereins Langebrück beim Faschingsauftakt im November des vergangenen Jahres. Quelle: Tobias Rapp

Bevor nach Aschermittwoch also wieder gehungert wird, bieten die Karnevalisten noch einmal ein buntes Programm für alle, die Lust am Feiern und Verkleiden haben. Viele der Partys bieten Shows, tanzende „Funkenmariechen“ und etwas für die Lachmuskeln. Wer nun ermutigt wurde, das verstaubte Kostüm wieder aus dem Schrank zu holen, findet hier eine Auflistung ausgewählter Faschingsveranstaltungen in Dresden.

Von tg