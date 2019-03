Dresden

Für den Fanfarenzug Dresden e. V. ist nun sicher, dass die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Kanada kein Traum bleibt. Denn mehrere Firmen und Privatpersonen haben bisher mehr als 14.000 Euro in Form von Spenden für die Reisekasse bereitgestellt. Am Montag überreichten die Hauptsponsoren dem Verein symbolisch ihre Spende.

Zu den großen Unterstützern gehören TRD Reisen Dresden, B & O Wohnungswirtschaft, Willy Dany Restaurationsbetriebsgesellschaft. Service KG, EDEKA Christina Zschabran, der Schutzverband Dresdner Stollen, SuSa Sauer und als Privatperson Herr Michael Becker.

Die Finanzierung der Reise zur Weltmeisterschaft im Juli 2019 nach Calgary in Kanada stellte die Mitglieder, Freunde und Förderer des Vereins vor ihre bisher größte Bewährungsprobe: Insgesamt werden für jeden der 40 Reiseteilnehmer rund 2.300 Euro benötigt. „Die Freude ist jetzt natürlich sehr groß, denn nun können die Vorbereitungsarbeiten von der Planungsphase endlich in die Realisierungsphase übergehen“, freut sich Vereinsmitglied Eberhard Tschök.

Den größten Beitrag für die Weltmeisterschaftsteilnahme leistet jedoch jeder Teilnehmer selbst, denn der finanzielle Eigenbetrag pro Person beträgt 1 000 Euro. Zusätzlich beteiligen sich die Mitglieder neben dem Training für die Weltmeisterschaft an diversen Aktionen, mit denen die Reisekasse gefüllt werden soll. Dazu gehören beispielsweise Flohmärkte, Altpapiersammlungen oder auch ein gemeinschaftliches Blutspenden.

„Der Aufwand ist sicher sehr hoch, aber wir wollen der Mannschaft nach vier Jahren Pause wieder einmal die Gelegenheit einer Weltmeisterschaftsteilnahme geben“, sagt der Vorsitzende des Fanfarenzugs Dresden Marcel Scheibe. „Wir hoffen natürlich auf weitere finanzielle Unterstützung – das würde unseren Handlungsspielraum noch etwas verbessern.“ Fest steht aber: 35 Musiker und fünf Betreuer können nun am 2. Juli die weite Reise nach Kanada antreten und an den Wettkämpfe vom 5. bis 9. Juli in Calgary teilnehmen.

Von Annafried Schmidt