Dresden

„Einen feierlichen Abschied“ wollte der Ring Christlich-Demokratischer Studenten ( RCDS) an der Technischen Universität ( TU) Dresden dem Politikprofessor Werner Patzelt am Montagnachmittag bereiten. Anlässlich der letzten Lehrveranstaltung von Patzelt überraschte die konservative Hochschulgruppe den 65-Jährigen mit einem Fanfarenzug zum Ende seines 28 Jahre langen Wirkens an der TU.

Fanfaren- statt Schützenzug

Rund 40 Personen, darunter vornehmlich Studenten, Lehrstuhlmitarbeiter und Medienvertreter, nahmen an der Abschiedszeremonie teil, die vom RCDS organisiert wurde. Ursprünglich hatte die CDU-nahe Hochschulgruppe geplant, Patzelt mit einem Schützenzug aus dem Seminarraum abzuholen. Kurzfristig gelang es jedoch nur, den Fanfarenzug Dresden für die Veranstaltung vor dem Institut für Politikwissenschaft zu gewinnen. Nichtsdestotrotz zeigte sich Patzelt mit einem Dauerlächeln sichtlich erfreut über die musikalisch traditionell gehaltene Darbietung.

Auch TU plant Verabschiedung

Nachdem die TU Dresden Patzelts Vertrag zum Ende seiner Laufzeit nicht verlängerte und auch seine Bewerbung für eine Seniorprofessur an der Exzellenzuniversität abgelehnt wurde, startete der RCDS vergangene Woche eine Online-Petition für eine Seniorprofessur des Politikwissenschaftlers. „Mit der Online-Petition hat die Veranstaltung heute aber absolut nichts zu tun“, beteuerte RCDS-Mitglied Laura Müller dennoch.

Von Seiten der Universität ist ebenfalls eine Abschiedsveranstaltung geplant: „Wie für jeden Professor, der in Ruhestand geht, wird es auch für Professor Patzelt noch eine Verabschiedung durch den Rektor geben“, teilte die Pressestelle der TU Dresden auf Nachfrage mit.

Von Aaron Wörz