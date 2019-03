Dresden

Die Eisenbahnerwohnungsbaugenossenschaft Dresden eG ( EWG) hat das nächste große Bauvorhaben in Angriff genommen: Die Sanierung der Wohnblöcke Braunsdorfer Straße 23 bis 45 im Dresdner Westen. Wie EWG-Sprecherin Anne Meinhardt erklärte, investiert die Genossenschaft fast 10 Millionen Euro in die 125 Wohnungen des Quartiers „An der Kleingartensparte“.

Die EWG hat die Arbeiten in drei Abschnitte gegliedert. Jeder Abschnitt besteht aus vier Hauseingängen des sechsgeschossigen Plattenbautyps WBS70. Der erste Bauabschnitt umfasst die Braunsdorfer Straße 39 bis 45 und wird bis September abgearbeitet. Die Hauseingänge 31 bis 37 sollen von Juli 2019 bis Januar 2020 saniert werden und die Hausnummern 23 bis 29 von März bis November 2020.

Im Zuge der Modernisierung werden die Fassaden wärmegedämmt, die Steigleitungen für Heizung, Lüftung und Sanitär erneuert, neue Wohnungstüren eingebaut und teilweise Balkonbrüstungsplatten ausgetauscht. Einige nicht genutzte Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss sollen zu familienfreundlichen Sechs-Raum-Wohnungen mit eigenen Mietergärten umgebaut werden. Auch eine barrierefreie Familienwohnung sowie Räumlichkeiten für eine Tagespflege und eine Wohngemeinschaft für behinderte Personen entstehen in den Gewerberäumen, kündigte Meinhardt an.

„Wir verzichten bewusst auf kostenintensive Grundrissänderungen oder den Anbau von Fahrstuhlanlagen“, erklärte die Sprecherin den Umfang der Arbeiten. Ziel sei es, langfristig günstige Mieten garantieren zu können und das Wohngebiet als familienfreundliches Quartier zu stärken. Eine Kindertagesstätte im Innenhof, Schulen in der Nähe und viel Grün seien eine ideale Umgebung für Familien.

Die Besonderheit bei der Modernisierung: Die Mieter müssen nicht ausziehen, sondern können in ihren Wohnungen bleiben. Sie seien bereits im November 2018 über das neue Konzept für das Quartier „An der Kleingartensparte“ sowie über die Planungen und auch die zu erwartende Mieterhöhung informiert worden, so Meinhardt. „Die Besonderheit des genossenschaftlichen Wohnens zeigt sich vor allem bei der Modernisierungsumlage. Diese wird nicht komplett an die Mieter weitergegeben, sondern sozialverträglich gekappt“, erklärte die EWG-Sprecherin.

Die Wohnblöcke wurden zuletzt vor 18 Jahren saniert. Die EWG hat einen Bestand von rund 9000 Wohnungen in den Stadtteilen Gorbitz, Löbtau, Cotta, Briesnitz, Naußlitz und Dölzschen.

Von Thomas Baumann-Hartwig