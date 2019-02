Dresden

Das Dresdner Gesundheitsamt und die Integrationsbeauftragte haben zwei mehrsprachige Faltblätter zu legalen und illegalen Drogen herausgegeben. Die Informationsblätter „Alkohol in Deutschland“ und „ Drogen in Deutschland“ erklären in fünf Sprachen, welche Gesundheitsrisiken bestehen, wie die rechtliche Situation aussieht, welche Strafen verhängt werden und welche Beratungsstellen es in Dresden gibt.

Alle Sprachfassungen – Arabisch, Englisch, Farsi, Paschtu und Tigrinja – sind mit einer Auflage von jeweils 1000 Stück erschienen. Sie stehen, gemeinsam mit deutschen Ausgaben auch auf www.dresden.de/sucht zum Download bereit. „Die Faltblätter richten sich an Neuzugewanderte. So früh wie möglich sollen sie mithilfe dieser Faltblätter über die Risiken von Suchtmitteln, die rechtliche Situation in Deutschland und Hilfeangebote informiert werden. Wir stellen immer wieder fest, dass vieles gar nicht bekannt ist oder nicht in der Dimension erkannt wird“, erklärt Dresdens Gesundheitsbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Linke).

Die Info-Flyer verteilen Mitarbeiter der Flüchtlingshilfe, der Krankenkassen und der Suchtberatungsstellen. Sie werden außerdem während Aufnahmegesprächen von Flüchtlingen in Wohnformen der Sozialhilfe und im Rahmen von suchtpräventiven Veranstaltungen ausgegeben. Des Weiteren liegen die Faltblätter in Rathäusern, in Ortsämtern, bei Migrationsberatungsstellen und im Hygienemuseum aus.

