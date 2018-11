Dresden

Nach dem Fall eines an einer Hirnhautentzündung er­krankten Mädchens in einer Dresdner Ki­ta gibt es derzeit keine neuen Meldungen über weitere Ausbrüche der Krankheit. Die ansteckende Meningitis war am Freitagvormittag bei einem Mädchen in einer Kin­dertageseinrichtung in Striesen festge­stellt worden. Daraufhin hatte das Ge­sund­heitsamt der Stadt Dresden um­ge­hend reagiert und an die Kinder und Er­wachsenen, mit denen das Mädchen in den Tagen zuvor engen Kontakt hatte, An­tibiotika verteilt. Damit sollte einer Aus­breitung der Krank­heit vor­gebeugt werden.

Wie das Gesundheitsamt nun am Montag mitteilte, erhielten insgesamt 138 Kinder und Mitarbeiter der betroffenen Kita die Medikamente. Zudem reichte die Behörde auch an vier weitere Personen aus dem privaten Umfeld die Antibiotika aus. Darüber hinaus habe es noch weitere so genannte Kontaktpersonen im familiären Umfeld gegeben, die das Krankenhaus direkt behandelt habe, erklärt Stadtsprecher Karl Schuricht. Zahlen dazu liegen der Stadt nicht vor. Zum aktuellen ge­sundheitlichen Zustand des Mädchens machte die Stadt mit Verweis auf den Da­tenschutz keine Angaben.

Die bei dem Mädchen diagnostizierte Meningokokken-Meningitis ist schon an­­steckend, auch wenn sie noch nicht offen aus­gebrochen ist. Deshalb reagierten die Behörden umgehend mit der präventiven Be­handlung. Etwa 24 Stunden nach Be­ginn der Therapie sind die Erkrankten nicht mehr ansteckend. Die betroffene Kita in Striesen hat deshalb inzwischen auch wie­der geöffnet.

Die Meningokokken-Meningitis tritt vergleichsweise selten auf. In Dresden sind für dieses Jahr mit dem aktuellen Fall bisher zwei Ausbrüche gemeldet worden. Im vergangenen Jahr gab es ei­nen Fall, 2016 keinen. Im Jahr 2012 waren vier Fälle gemeldet worden.

