Dresden

Vor wenigen Wochen rollten die Wagen und Loks der Dresdner Parkeisenbahn aufs Abstellgleis – doch trotz Winterpause herrscht an den schmalen Gleisen derzeit rege Ge­schäftigkeit. Bauleute nutzen die Gelegenheit, um auf der Querallee die beiden Bahnübergänge zu erneuern. Die wa­ren marode, es bestand dringender Handlungsbedarf. Ohne eine Erneuerung hätte der kleinen Bahn im Großen Garten ein Fahrverbot gedroht.

Die Fahrbahndecke der Querallee hatte sich in den Be­reichen der Übergänge ge­setzt, erklärt Tobias Lorenz vom für die Arbeiten zuständigen Sächsischen Immobilien- und Baumanagement (SIB). „Der Verschleiß war so fortgeschritten, dass ei­ne Einstellung des Bahnbetriebs bevorstand“, so der SIB-Sprecher. Deshalb wird der Bereich um die Übergänge jetzt komplett erneuert. Nicht nur die Fahrbahn wird frisch aufgewalzt – auch der Unterbau der Straße wird angepackt. Zugleich werden die Schwellen unter den Schienen mit ausgetauscht, so Tobias Lorenz.

Die Arbeiten kosten etwa 200 000 Euro und dauern voraussichtlich bis Ende nächster Woche. Eine gewisse Eile ist ge­boten, denn bevor die Saison im Früh­jahr wieder startet, stehen an den beiden Wo­chenenden am 1. und 2. De­zember so­wie am 8. und 9. Dezember die traditionellen Adventsfahrten auf dem Programm. Größere Bauarbeiten am Gleisnetz der Parkeisenbahn seien darüber hinaus in diesem Win­ter nicht mehr geplant. Tobias Lo­renz verweist lediglich auf kleinere Re­paraturen.

Von seko