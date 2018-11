In der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 gingen die Nationalsozialisten zur offenen Gewalt gegen Juden über. In ganz Deutschland brannten jüdische Synagogen – auch in Dresden. Die Stadt erinnert am Wochenende an die Opfer des Nationalsozialismus. Bis einschließlich Montag gibt es verschiedene Gedenkveranstaltungen.