Dresden

Straßenbahnen der Linien 4, 10 und 12 fahren von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 3 Uhr Umleitungen. Grund sind Fahrleitungsarbeiten am Fetscherplatz, wie die Dresdner Verkehrsbetriebe mitteilen. Der Autoverkehr am Fetscherplatz kann auch am Wochenende rollen. Allerdings sind Behinderungen im Zuge der Bauarbeiten möglich.

Die Line 4 verkehrt von Radebeul kommend nur verkürzt über Postplatz bis zum Straßburger Platz und wendet dort. Bahnen der Linie 10 fahren von der Messe Dresden planmäßig bis Straßburger Platz und dann weiter über Güntzplatz, Blasewitzer Straße und Schillerplatz nach Tolkewitz. Im Ersatzverkehr fahren Busse als EV4 zwischen Straßburger Platz und Laubegast über Fetscherplatz und Tolkewitz. Die Haltestelle „ St. Joseph-Stift“ Richtung Stadtzentrum befindet sich dabei auf der Striesener Straße.

Die am Wochenende geplanten Arbeiten an der Straßenbahnfahrleitung rund um den Fetscherplatz stellen den Abschluss einer bereits seit zwei Jahren laufenden Modernisierung der Anlage dar. Dabei wurde an der Fetscherstraße zwischen Stübelallee und Blasewitzer Straße meist bei laufendem Verkehr die Fahrleitungsanlage zur Stromversorgung der Straßenbahnen verbessert. Zudem wurden alle Masten entlang der Strecke gegen neue schlankere ausgetauscht und eine neue Straßen- und Gehwegbeleuchtung installiert.

